El precio de la soja cerró la semana con una nueva suba en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con un salto de US$ 7 respecto a la víspera, en US$ 397 la tonelada.

Para entrega en la primera mitad de marzo, la oferta por la oleaginosa fue de US$ 380 la tonelada; marzo y abril, US$ 370; y mayo, US$ 365.

Por el maíz con entrega disponible, las mejores ofertas se ubicaron en US$ 230 la tonelada, sin cambios con respecto a la jornada anterior, mientras que la condición para entrega contractual cedió hasta US$ 225.

En cuanto al trigo con descarga disponible, la mejor oferta abierta fue de US$ 240 la tonelada, sin implicar cambios entre ruedas.

Luego, la entrega en marzo se mantuvo en US$ 240 y para abril en US$ 3 hasta los US$ 245 la tonelada.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 480 la tonelada. (Télam)