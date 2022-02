El precio de la soja disponible, contractual y para fijaciones subió US$ 3 hasta los US$ 416 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en consonancia con lo sucedido en el mercado de Chicago, donde el poroto escaló casi US$ 9,5 por tonelada.

Luego, para la entrega full marzo se ofrecieron US$ 400 la tonelada, lo que representó una suba US$ 10 entre ruedas, aunque un tramo para la primera quincena de marzo se ubicó en US$ 405, mientras que la oferta para abril y mayo se ubicó en US$ 400 la tonelada.

Por el maíz con entrega disponible hasta el 15 de febrero se ofrecieron US$ 240/ la tonelada, mientras que el tramo full febrero se ubicó en US$ 237.

En cuanto al cereal de la próxima cosecha, la posición marzo y abril se encontraron en US$ 235: mayo, US$ 232; junio, US$ 215; julio, US$ 210; y agosto, US$ 200.

Por su parte, el trigo con entrega contractual se ubicó en US$ 243 la tonelada, implicando una mejora de US$ 3 respecto a la rueda previa.

Luego, el tramo full marzo, junio y julio se ubicaron en US$ 250 la tonelada.

Por último, el girasol cerró a US$ 500 la tonelada. (Télam)