La actividad en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se mostró hoy estable y con valores ofrecidos mayormente al alza en los principales cultivos, en una rueda en la que se destacó la suba de US$ 10 verificada en el precio de la soja con entrega contractual, con una limitada cantidad de operaciones.

De esta forma, por la soja con entrega contractual y para fijaciones se ofrecieron US$ 345 por tonelada, una suba de US$ 10 respecto a la víspera, mientras que en moneda local fue de $33.550, con un incremento de $ 700.

Por su parte, el trigo con entrega en septiembre se pactó a US$ 225 y la posición octubre a US$ 230, en ambos casos sin cambios respecto a la ronda previa.

En tanto, la entrega en los meses de noviembre y diciembre arribó a los US$ 230, un alza de US$ 5; enero se ubicó en US$ 231, una suba de US$ 1 respecto al día de ayer; y febrero mejoró hasta US$ 232 y marzo hasta US$ 235.

A su vez, el maíz con descarga inmediata permaneció en US$ 185; la entrega en septiembre se mantuvo en US$ 190; octubre en US$ 192; noviembre en US$ 195; mientras que diciembre y enero subieron US$ 5 hasta US$ 200 la tonelada en ambos casos.

En cuanto al maíz de la campaña 2021/22, el tramo marzo se comercializó en US$ 190 y abril cayó US$ 5 hasta US$ 185 por tonelada.

Por último, el girasol con descarga inmediata permaneció en US$ 380, mientras que la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se mantuvo en US$ 350.

