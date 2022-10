La soja volvió a subir en el mercado de Chicago impulsado por el informe mensual sobre oferta y demanda mundial de granos y encadenó su cuarta alza consecutiva, mientras que los cereales tuvieron un cierre de la jornada entre estable y negativo.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,43% (US$ 7,26) hasta los US$ 512,94 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,22% (US$ 6,25) para posicionarse en US$ 516,25 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el recorte hecho hoy por el USDA de su estimación sobre la cosecha estadounidense, de 119,16 a 117,38 millones de toneladas, frente a una expectativa de los operadores de 119,23 millones.

La suba en las cotizaciones fueron limitadas por las lluvias beneficiosas para el cultivo en Brasil, país para el cual el USDA aumentó la estimación de cosecha de 149 a 152 millones de toneladas.

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto con una mejora en la harina del 2,77% (US$ 12,57) hasta los US$ 464,95 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,27% (US$ 4,19) para cerrar en US$ 1.524,91 la tonelada.

Por su parte, el trigo perdió 2,08% (US$ 6,89) y finalizó la jornada a US$ 324,17 la tonelada, como consecuencia de stocks por encima de lo estipulado por el mercado.

Así, el remanente de la campaña estadounidense fue estimado por el USDA en 15,68 millones de toneladas, por debajo de los 16,60 millones de septiembre, pero por encima de los 15,08 millones previstos por los privados.

"Cabe tener en consideración que este volumen resulta el más bajo desde la campaña 2007/2008", señalaron desde la corredora Granar.

Por último, el maíz cerró sin cambios en US$ 272,82 la tonelada, debido que "las cifras que no sorprendieron a los operadores".

La cosecha de maíz de Estados Unidos fue reducida por el organismo de 354,19 a 352,95 millones de toneladas, un volumen bastante próximo a los 352,69 millones calculados por los privados. (Télam)