Los precios de los granos finalizaron la jornada con números positivos en el mercado de Chicago, con alzas en la soja superiores a los US$ 9, mientras que el trigo y el maíz tuvieron mejoras más moderadas.

El contrato de noviembre de la oleaginosa ganaron 1,73% (US$ 9,09) hasta los US$ 533,33 la tonelada, a la vez que la posición enero avanzó 1,75% (US$ 9,28) para posicionarse en US$ 539,76 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en el salto en los precios del petróleo y en la apreciación del real frente al dólar, lo que suma competitividad a la mercadería estadounidense.

También apuntó la suba de los precios "el atraso que evidencia la siembra de soja en zonas del sur de Brasil donde, además, se registra una ola de frío con potenciales eventos de heladas tardías en lugares puntuales", indicó la corredora Granar.

Los aumentos en el petróleo repercutieron en la cotización del aceite, que avanzó 2,49% (US$ 41,45) hasta los US$ 1.701,28 la tonelada, mientras que la harina mejoró 1,47% (US$ 6,72) y se posicionó en US$ 463,40 la tonelada.

Por su parte, el trigo ascendió 0,86% (US$ 2,66) y se ubicó en US$ 311,49 la tonelada, como consecuencia de las pérdidas en la cosecha de la Argentina por la sequía y heladas tardías, que "tendrán un fuerte impacto sobre las exportaciones", indicó Granar.

Al respecto, de los 12 millones de toneladas proyectados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en octubre, las ventas externas argentinas hoy pueden aspirar a oscilar de 8,5 a 9 millones.

Se agregó como fundamento alcista la merma en la calidad del trigo de Australia tras las inundaciones sobre el este del país.

Por último, el maíz ganó 0,25% (US$ 0,69) y se posicionó en US$ 268,10 la tonelada, debido al aumento del petróleo y la apreciación del real frente al dólar, que aporta competitividad a las exportaciones estadounidenses. (Télam)