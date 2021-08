La soja lideró las subas en el mercado de Chicago, con un salto superior a los US$ 8,3 por tonelada, gracias a una fuerte demanda internacional del grano y los recortes productivos efectuados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), mientras que los cereales también cerraron con ganancias.

El contrato de agosto de la oleaginosa subió 1,62% (US$ 8,36) hasta los US$ 523,32 la tonelada, a la vez que de septiembre lo hizo por 1,93% (US$ 9,55) para ubicarse al cierre de la jornada en US$ 504,49 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la fuerte demanda externa del granos estadounidense y a los recortes en las producción y en los stocks del país norteamericano por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

"Hoy los operadores pusieron en valor las cifras aportadas ayer por el USDA en su informe mensual donde, a través del recorte de rindes y del volumen de la cosecha estadounidense, dejó en claro que la ajustada relación entre la oferta y la demanda de soja seguirá vigente durante la campaña 2021/2022", marcó la corredora de granos Granar.

Por otro lado, la dependencia norteamericana informó sobre nuevas ventas al exterior de soja de 126.000 toneladas para China y 326.200 toneladas para destinos desconocidos.

El aceite acompañó la suba del poroto, que ganó 2,36% (US$ 32,41) para cerrar a US$ 1.404,76 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,67% (US$ 2,65) para concluir la jornada a US$ 394,18 la tonelada.

Por su parte, el trigo mejoró 1,16% (US$ 3,22) y se posicionó en US$ 280,08 la tonelada, como consecuencia de las bajas productivas en Rusia y Canadá siguen impactando en los precios del cereal.

Además, "suma incertidumbre las cosechas en la Unión Europea, dando por descontada una producción a la baja para el trigo estadounidense", puntualizó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el maíz subió 0,22% (US$ 0,49) y cerró a US$ 223,71 la tonelada, debido a una caída en los rindes productivos del cereal registrada por el USDA, aunque un "aminoramiento de la demanda china limitan considerablemente estas subas y muestran leves bajas en algunas posiciones", indicó la BCR. (Télam)