La soja volvió a cerrar con subas en el mercado de Chicago impulsado por el salto en el precio internacional del petróleo, mientras que los cereales concluyeron la jornada con saldo dispar.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,09% (US$ 6,06) hasta los US$ 559,24 la tonelada, a la vez que el julio lo hizo por 1,32% (US$ 7,17) para concluir la jornada a US$ 549,32 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en un salto en los precios del petróleo durante la jornada, siguiendo la tendencia de la semana pasada, a raíz de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de reducir la producción de crudo.

Esta situación impulsó el precio del aceite, que escaló 2,14% (US$ 26,23) a US$ 1.249,56 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,38% (US$ 1.98) y se posicionó en US$ 511,68 la tonelada.

Por su parte, el maíz, en su posición más próxima, perdió 0,41% (US$ 1,08) para ubicarse al cierre a US$ 258,94 la tonelada, por toma de ganancias por parte de los fondos especulativos.

Por último, el trigo avanzó 0,18% (US$ 0,46) y finalizó la jornada a US$ 254,82 la tonelada, como consecuencia de la devaluación del dólar frente al euro, lo que dotó de competitividad a la mercadería estadounidense. (Télam)