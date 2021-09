La soja operó hoy en alza en el mercado de Chicago gracias a nuevas compras de China a Estados Unidos, mientras que el trigo y el maíz marcaron bajas presionados por la evolución de la cosecha en el país del Norte y por una mejora en la estimación productiva de Rusia en cuanto al trigo.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,91% (US$ 4,23) hasta los US$ 468,11 la tonelada, mientras que la posición enero avanzó 0,86% (US$ 4,04) para concluir la jornada a US$ 471,33 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la reanudación de las compras chinas de mercadería estadounidense, sumado a un recorte productivo en la India, que impulsó el precio del grano, como así también del aceite, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En sintonía, el precio del aceite de soja ganó 0,74% (US$ 9,04) a US$ 1.219,58 la tonelada, mientras que la harina se incrementó 0,53% (US$ 1,98) para ubicarse en US$ 372,46 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó 0,91% (US$ 1,87) y se posicionó en US$ 203,53 la tonelada, como consecuencia del firme avance de la cosecha en Estados Unidos y la mejora en un punto porcentual del estado del cultivo entre bueno y excelente en dicho país.

Por último, el trigo retrocedió 1,49% (US$ 3,86) y cerró a US$ 253,62 la tonelada, debido a una mejora en la estimación productiva de Rusia hasta las 75,6 millones de toneladas y exportaciones por parte de la Unión Europea 42% mayores que las del año pasado en esta misma época del año. (Télam)