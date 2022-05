El precio de la soja cerró la jornada con una fuerte suba de US$ 16,7 en el mercado de Chicago, ante la posibilidad de que se vuelvan a retrasar la siembra de la oleaginosa en zonas productoras de EEUUU, mientras que los cereales finalizaron la rueda en baja.

El contrato de julio de la soja avanzó 2,70% (US$ 16,72) hasta los US$ 634,38 la tonelada, mientras que la posición agosto ganó 2,40% (US$ 14,33) para ubicarse en US$ 609,76 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en nuevas lluvias en zonas productoras de Estados Unidos que amenazan con volver a retrasar la siembra en dicho país, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Asimismo, un nuevo aumento en los precios del petróleo impulsó los valores del commodity agrícola.

MIRÁ TAMBIÉN Allanamiento en una vivienda en Neuquén en el marco de la causa Generación Zoe

Esto también se vio reflejado en la cotización del aceite, el cual ganó 2,02% (US$ 35,27) hasta los US$ 1.775,13 la tonelada, mientras que la harina subió 0,94% (US$ 4,41) y se ubicó en US$ 472 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 0,93% (US$ 2,85) y cerró la sesión a US$ 301,19 la tonelada, debido a exportaciones semanales de Estados Unidos por debajo de lo esperado por el mercado.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las ventas alcanzaron las 210.000 toneladas, mientras que los operadores proyectaron entre 350.000 y 1,3 millones de toneladas.

Por último, el trigo descendió 0,43% (US$ 1,84) y se posicionó en US$ 420,07 la tonelada, por ventas técnicas.

MIRÁ TAMBIÉN Planes de pago y abundancia de productos son los ejes de empresas que participarán en el Hot Sale

No obstante, "el lento avance de las siembras de trigo de primavera en la región norte de las Planicies Estadounidenses da sostén a los precios y limita las caídas", indicó la BCR. (Télam)