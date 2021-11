El precio de la soja trepó casi US$ 10 en el mercado de Chicago y alcanzó su mejor valor de las últimas siete semanas, impulsado por la reanudación de compras de mercadería estadounidense por parte de China.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 2,05% (US$ 9,46) hasta los US$ 469,22 la tonelada, mientras que la posición marzo avanzó 1,97% (US$ 9,19) para concluir la jornada a US$ 473,35 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en nuevas ventas de soja estadounidense a China, entre otras cuestiones.

En la misma sintonía, el precio de la harina de soja saltó 1,95% (US$ 7,94) para cerrar a US$ 413,03 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,10% (US$ 1,32) y concluyó la sesión a US$ 1.305,78 la tonelada.

El trigo, por su parte, mejoró 1,48% (US$ 4,41) y se posicionó en US$ 302,13 la tonelada, ante las fuertes compras de Argelia en el mercado nacional, entre ellas, a Rusia, que logró insertarse en un mercado históricamente dominado por Francia, lo que "renueva el dinamismo comercial y da fuerza a las cotizaciones en un contexto de posibles recortes de la oferta global".

Por último, el maíz avanzó 0,74% (US$ 1,67) y se ubicó en US$ 302,13 la tonelada, como consecuencia de un aceleramiento en las compras internas de Estados Unidos, producto de un aumento en los índices de inflación. (Télam)