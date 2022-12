Las ofertas por soja disponible y para fijaciones subió $2.000 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y cerró a $85.000 la tonelada, al concluir la primera semana de vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE).

Por el maíz con entrega disponible y contractual se ofrecieron abiertamente US$ 230 la tonelada, US$ 5 por debajo del jueves.

Luego, la descarga en diciembre cayó US$ 10 entre jornadas hasta los US$ 230, mientras que enero de 2023 retrocedió US$ 5 para ubicarse en US$ 237.

Por el cereal de la próxima campaña, el tramo febrero-marzo se ubicó en US$ 235; abril, US$ 230; mayo, US$ 225; junio, US$ 210; y julio, US$ 205.

El trigo volvió a contar con ofertas abiertas y cerró a US$ 310 la tonelada.

Por último, el girasol se negoció a US$ 450. (Télam)