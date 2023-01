El precio de la soja con entrega disponible, contractual y para fijaciones subió $1.000 hasta los $71.500 la tonelada en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada con una mejor dinámica de negocios respecto al cierre de la semana pasada.

Por su parte, el precio del maíz con descarga hasta el 10 de febrero avanzó hasta los US$ 265 la tonelada, mientras que la entrega contractual se mantuvo en US$ 260.

En cuanto al cereal de la cosecha 2022/23, el segmento febrero-marzo se ubicó nuevamente en US$ 260; abril, US$ 255; mayo, UIS$ 245; junio, US$ 230; julio, US$ 225; y agosto, US$ 210.

Por último, el girasol cerró a US$ 400 y el sorgo a US$ 260.

En la rueda de hoy no se registraron ofertas en el mercado de trigo.

