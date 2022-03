La cotización de la soja en el mercado de Chicago, en los Estados Unidos, subía 2,39% en la rueda nocturna y así se ubicaba en US$ 641,27 la tonelada, con lo cual quedaba a menos de US$ 10 de su valor máximo de US$ 650,74 alcanzado en septiembre de 2012.

Durante el Chicago nocturno la soja aumentaba US$ 14,97 sobre los US$ 626,30 en los que cerró ayer para la posición marzo.

Hoy se conocerá el informe de estimaciones agrícolas que publicará el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), y el promedio de las proyecciones privadas ubicó el volumen del stock final 2021/2022 en 7,57 millones de toneladas, frente a los 8,84 millones calculados por el organismo en febrero.

Este recorte en las existencias finales estadounidenses es lo que empuja a la oleaginosa hacia arriba y la hace colocarse muy cerca de su récord histórico del 4 de setiembre de 2012.

También la posibilidad de que Estados Unidos suplante los faltantes de girasol, trigo, maíz, como consecuencia de la guerra en Ucrania, por aceite y harina de soja, restará granos a la exportación para destinarlos a la molienda.

Además, el informe del USDA reduciría no sólo las existencias en Estados Unidos, sino también sus estimaciones sobre las cosechas de soja en Brasil y en la Argentina, desde los 134 y los 45 millones de toneladas previstos el mes pasado, respectivamente.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ya publicó su última estimación sobre la producción de soja y la ubicó en 40,50 millones de toneladas.

Del mismo modo lo hizo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, aunque con un pronóstico más optimista de 42 millones de toneladas.

Por su lado, el Ministerio de Agricultura de Brasil proyectó en 112,34 millones de toneladas el volumen de la producción de soja. (Télam)