El precio de la soja se mantuvo hoy en US$ 335 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo avanzó US$ 5 hasta los US$ 225.

El maíz con entrega contractual, por sum parte, repitió el valor de ayer, al cerrar en US$ 190.

Por la soja con entrega contractual y para fijaciones, la oferta se ubicó nuevamente en US$ 335 por tonelada, mientras que en moneda local fue de $ 32.445.

Además, se ofrecieron US$ 310 por tonelada para la descarga en el mes de mayo del próximo año.

MIRÁ TAMBIÉN Ocho empresas mendocinas y una universidad privada conformaron un clúster eeroespacial

En tanto, por el trigo con entrega contractual y para los meses de septiembre, noviembre y diciembre se ofrecieron US$ 225, un aumento de US$ 5 entre ruedas en todos los casos.

Asimismo, la entrega para el mes de enero del año próximo se mantuvo en US$ 225; febrero aumentó US$ 2 hasta US$ 227; y marzo se incrementó hasta los US$ 230.

Por su parte, el maíz con entrega contractual permaneció en los US$ 190 por tonelada; la entrega en septiembre se mantuvo en US$ 195; octubre, US$ 200; noviembre aumentó US$ 2 hasta US$ 202; diciembre/enero mejoró US$ 5 hasta los US$ 205.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, las entregas entre marzo y mayo del 2022 se ubicaron en US$ 190, mientras que la descarga entre junio y julio se mantuvo en US$ 175.

MIRÁ TAMBIÉN Desde la CAC proponen incentivar a trabajadores a vacunarse en lugar de aplicar sanciones

Por último, en el mercado de girasol las ofertas para las posiciones con descarga inmediata y con entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se ubicaron nuevamente en US$ 350 por tonelada.

(Télam)