El precio de la soja disponible cayó hoy más de US$ 15 en el mercado de Chicago, mientras que el trigo cerró sin cambios en su posición más próxima y con leves bajas en el resto de los contratos y el maíz avanzó US$ 2,76, hasta los US$ 218,99.

El contrato de agosto de la soja retrocedió 2,90% (US$ 15,43) hasta los US$ 516,43 la tonelada, en tanto la posición septiembre bajó 0,09% (US$ 0,46) para ubicarse en US$ 494,94 la tonelada.

No obstante, el resto de los contratos finalizó con subas en sus cotizaciones debido a "la firmeza en los precios del aceite y por el mayor movimiento que se nota entre los compradores del grano estadounidense", indicó la corredora de granos Granar.

En ese sentido, por quinta jornada consecutiva el USDA confirmó hoy una nueva venta de soja por 132.000 toneladas a China; sin embargo, lluvias sobre zonas del Medio Oeste contribuyeron a neutralizar las subas.

MIRÁ TAMBIÉN Estiman que venta online de juguetes crecerá 30% por celebración del Día de las Infancias

Además, el contrato de agosto "cayó más de 15 dólares por su carácter técnico al llegar a su liquidación", explicó Granar.

En tanto, sus subproductos presentaron resultados disímiles, con una merma del 1,35% (US$ 5,40) en la harina hasta los US$ 391,75 la tonelada y una baja del 2,87% (US$ 41,45) en el contrato de agosto del aceite para ubicarse en US$ 1.400,57 la tonelada, pero el resto de las posiciones cerraron con alzas.

Por su parte, el trigo finalizó sin cambios en su contrato de septiembre y cerró nuevamente a US$ 267,13 la tonelada, pero ajustó a la baja en el resto de sus posiciones.

"El mercado estuvo cruzado durante toda la rueda por una parcial toma de ganancias de los fondos tras las subas de ayer; por la lógica influencia bajista de la entrada en el circuito comercial del trigo del hemisferio Norte, y por el aporte negativo que el dólar fortalecido le hace a la competitividad del grano estadounidense", explicó Granar.

MIRÁ TAMBIÉN La faena de bovinos bajó en julio 2%, con un aumento en el peso y mayor participación de hembras

Por último, el maíz ganó 1,27% (US$ 2,76) y se posicionó en US$ 218,99 la tonelada, por la certeza de los operadores de que el volumen de la cosecha estadounidense será menor al proyectado por el USDA, dado que no se logrará el rinde de tendencia récord de 112,66 quintales sostenido por el organismo.

(Télam)