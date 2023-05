La soja retomó el sendero bajista en el mercado de Chicago, con pérdidas superiores a los US$ 5,6 por tonelada, en una jornada en la que el trigo y el maíz también cerraron con caídas por pronósticos de buenas condiciones climáticas para zonas productoras de EEUU.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 1,04% (US$ 5,60) hasta los US$ 528,93 la tonelada, mientras que la posición julio bajó 1,17% (US$ 6,15) al posicionarse en US$ 518,36 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la venta de contrato por parte de los fondos especulativos, en un contexto de caída generalizadas en los mercados bursátiles y ante una eventual suba de la tasa de interés por parte de la FED, explicaron especialistas de la corredora Granar.

A esto se suma las buenas condiciones climáticas y el rápido avance de la siembra en Estados Unidos.

Los subproductos de la soja acompañaron la baja del poroto, con una caída del 0,31% (US$ 3,53) en el aceite hasta los US$ 1.132,94 la tonelada, mientras que harina perdió 1,26% (US$ 6,06) para cerrar a US$ 473,76 la tonelada.

El maíz, en tanto, cayó 0,23% (US$ 0,59) y concluyó la jornada a US$ 251,17 la tonelada, producto de las buenas condiciones climáticas para la siembra en Estados Unidos, la caída de la cotización del petróleo y las "expectativas favorables para la segunda cosecha brasileña" del cereal, estimada en 131,5 millones, según estimaciones privadas.

Por último, el trigo retrocedió 1,36% (US$ 3,03) y se ubicó en US$ 218,81 la tonelada, por las buenas condiciones ambientales para el desarrollo de los cultivos de invierno en la Unión Europea y en los países de la zona del Mar Negro.

Además, "la reacción de los mercados sumó como fundamento la destacada participación del trigo ruso en la nueva licitación de compra lazada por Egipto, con valores FOB en torno de los US$ 260 por tonelada", puntualizó Granar. (Télam)