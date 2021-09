Los contratos de soja operan hoy con leves subas, luego de haber tocado un mínimo en tres meses en las últimas ruedas, mientras continúa la tendencia bajista para el maíz y el trigo, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Si bien el avance de la cosecha limita las subas de la oleaginosa, la cotización actual asciende US$ 0,4 y se vende a US$ 464,3 por tonelada para noviembre, un valor 55% más elevado que el de hace 15 meses.

En ese marco el aceite de soja se vende a US$ 1.214,9 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 370,4, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz opera con caídas por cuarta rueda consecutiva, luego de que el USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) informara ayer una mejora en la condición de los cultivos.

Mientras el avance de la cosecha presiona las cotizaciones, el cereal anota una baja de US$ 1,6, hasta US$ 203,8 la tonelada para diciembre, precio 73% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo también cotizan con pérdidas por un efecto contagio: el grano cede US$ 1,4 hasta US$ 256,1 la tonelada, también para diciembre, nivel 51% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)