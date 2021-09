Los futuros de soja cotizaban hoy en terreno positivo, apuntalados por “una fuerte demanda de exportación de la oleaginosa”, que supera las expectativas comerciales del mercado, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

La oleaginosa repuntaba US$ 4,1 y se vendía a US$ 474,2 por tonelada para septiembre, con lo cual mantenía un valor 55% más elevado que el de hace 15 meses.

En ese marco el aceite de soja bajaba a US$ 1.300,9 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 378, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 374,6, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, en tanto, se negociaban a la baja en la rueda de hoy, debido a “un comienzo de jornada con cierre de posiciones por ventas técnicas, previo a la llegada del fin de semana”.

El cereal anotaba descensos de US$ 2,6 hasta US$ 200,7 la tonelada para septiembre, precio 70% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, cotizaban con bajas de US$ 1,1 hasta US$ 257,6 la tonelada, también para septiembre (nivel 53% más alto que el de once meses y medio atrás), aunque registraba subas en los contratos a diciembre y marzo “por compras de oportunidad de parte de los fondos de inversión”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)