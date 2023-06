El precio de la soja cortó hoy la racha negativa de los últimos días y cerró con un alza de casi US$ 11 en el mercado de Chicago, impulsado por accionar comprador de fondos especulativos y por el principio de sequía que se registra en Estados Unidos, en una jornada en la que el maíz y el trigo operaron de manera dispar.

El contrato de julio de la oleaginosa subió 2,28% (US$ 10,98) hasta los US$ 488,51 la tonelada, mientras que la posición agosto avanzó 2,15% (US$ 9,65) para cerrar a US$ 457,09 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión tras "el agravamiento del déficit de humedad en las principales zonas productoras de granos gruesos de Estados Unidos, en particular, sobre el centro y el este del cinturón sojero/maicero", según un informe de la corredora Granar.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó del 20% al 28% la proporción de tierras destinadas a la soja que experimenta algún grado de sequía, un dato que resulta muy superior al 10% vigente un año atrás, remarcaron desde Granar.

Sus subproductos acompañaron el rebote del poroto, con un salto del aceite del 3,59% (US$ 36,60) hasta los US$ 1.055,11 la tonelada, mientras que la harina avanzó 2,03% (US$ 8,82) para posicionarse en US$ 442,46 la tonelada.

El trigo ganó 2,77% (US$ 6,06) y cerró a US$ 224,41 la tonelada, por las lluvias anunciadas para los estados de Kansas y Texas, que podrían afectar al cultivo que se encuentra a punto de cosecharse.

"Lo mismo ocurre en China, donde se espera que en Henan, la mayor provincia productora de trigo, se vea afectada por más precipitaciones en los próximos días, lo que complicará los esfuerzos para cosechar el grano ya dañado por un clima más húmedo de lo normal, que está anegando zonas con cultivos maduros", señalaron analistas de la corredora.

Por último, la posición más cercana de maíz finalizó con una baja del 0,25% (US$ 0,59), en US$ 233,26 la tonelada; mientras que el resto de los contratos marcaron ganancias.

El USDA elevó hoy del 26% al 34% la proporción de tierras destinadas al cereal que experimenta algún grado de sequía, un registro superior al 19% de igual momento de 2022. (Télam)