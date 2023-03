La soja cerró la última jornada de la semana con pérdidas superiores a los US$ 5,5 en el mercado de Chicago, presionado por la crisis financiera a nivel mundial, mientras los cereales finalizaron con alzas en sus cotizaciones.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó 1% (US$ 5,51) hasta los US$ 542,52 la tonelada, a la vez que el julio lo hizo por 0,99% (US$ 5,42) para posicionarse en US$ 536,92 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en el acople de mercado de granos a las caídas registradas en las principales plazas bursátiles del mundo, por lo que los fondos de inversión decidieron desprenderse de los contratos.

Asimismo, presionó los precios de la oleaginosa la entrada de la cosecha brasileña en el circuito comercial y la caída de más del 2% en la cotización del petróleo, explicó la corredora Granar.

Sus subproductos acompañaron al poroto, con un retroceso del 1,68% (US$ 8,82) en la harina hasta los US$ 513,67 la tonelada, mientras que el aceite cayó 0,46% (US$ 5,95) para posicionarse en US$ 1.266,76 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió 0,23% (US$ 0,59) y cerró a US$ 249,69 la tonelada, debido a las contundentes compras chinas de mercadería norteamericana que se dieron durante la semana por más de 2,1 millones de toneladas, lo que permitió al cereal poder hacer frente a las presiones ejercidas por la caída de las bolsas y del petróleo.

El trigo también finalizó con alzas en sus cotizaciones de 1,64% (US$ 4,23) hasta los US$ 261,06 la tonelada, por el accionar comprador de los fondos de inversión y la falta de humedad en regiones productoras de Estados Unidos. (Télam)