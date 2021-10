Los principales granos cerraron la jornada con precios entre estables y al alza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una rueda que contó con un menor volumen de negocios que ayer.

Los ofrecimientos de compra de soja disponible alcanzaron los $34.060 o US$ 345 la tonelada sobre el final de la rueda de operaciones, sin cambios entre días.

Estos mismos valores fueron ofrecidos para la entrega contractual y para las fijaciones.

Por el maíz con entrega inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 195 la tonelada, US$ 5 por encima de ayer, mismo precio para la entrega entre noviembre y enero del 2022.

Respecto a la próxima cosecha de maíz, las ofertas con entrega entre marzo y mayo las ofertas se ubicaron en US$ 185; junio, US$ 175; y julio, US$ 170.

Por el trigo con entrega disponible la oferta se ubicó en US$ 245 la tonelada, sin cambios entre ruedas.

En cuanto a la cosecha 2021/22, se ofrecieron para la entrega en noviembre y enero, US$ 245 la tonelada; febrero, US$ 250; marzo y mayo, US$ 255; junio y julio, US$ 258; y agosto, US$ 260.

Por último, el girasol se negoció sin cambios a US$ 450.

(Télam)