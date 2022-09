La soja cerró hoy la jornada nuevamente sin cambios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras que el trigo y el maíz finalizaron con alzas en sus cotizaciones, en una rueda que presentó una mayor actividad comercial respecto a la víspera.

De esta forma, por la oleaginosa con descarga inmediata y para las fijaciones se ofrecieron $70.000 la tonelada, sin cambios respecto del cierre previo.

En cuanto al maíz disponible y por entrega contractual se registraron ofertas que se ubicaron en US$ 230 la tonelada, una mejora de US$ 5 entre ruedas.

Por su parte, la descarga de mercadería en octubre subió US$ 5 hasta los US$ 235; noviembre ganó US$ 10 hasta los US$ 240; y diciembre escaló US$ 15 hasta los US$ 245.

Por el maíz del próximo ciclo comercial, la entrega en enero del 2023 se situó en los US$ 235; las entregas entre febrero y abril se sostuvieron en US$ 240; mientras que la posición mayo alcanzó los US$ 235, sin cambios entre ruedas. Finalmente, tanto la descarga en junio como en julio, mantuvieron sus valores en US$ 220 y US$ 210, respectivamente; y agosto se ubicó en los US$ 190.

Por el trigo reapareció la oferta con entrega inmediata y alcanzó los US$ 300 por tonelada, mientras que la entrega contractual cotizó al mismo valor, lo que implicó una suba de US$ 10 entre ruedas.

Además, las entregas entre noviembre y enero del próximo año se negociaron en US$ 295, también con alzas de US$ 10 entre rondas.

En tanto, el girasol disponible cerró en los US$ 420 la tonelada, lo que significó una caída de US$ 60 en relación con el cierre de ayer.

Por último, el sorgo con entregas entre marzo y julio 2023 se mantuvieron en US$ 210. (Télam)