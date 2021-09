Los futuros de soja cotizan hoy con leves ganancias en el Mercado de Chicago, "impulsados por un incremento en las exportaciones de la oleaginosa en los Estados Unidos", mientras también suben el maíz y el trigo, reportó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La cotización de la oleaginosa avanza US$ 1,0 y se vende a US$ 470,2 por tonelada para noviembre, un valor 56% más elevado que el de mediados de marzo de 2020

En ese marco el aceite de soja se vende a US$ 1.276,2 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 372,6, ambos para octubre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

El maíz se recupera en la jornada de hoy y opera en terreno positivo, apuntalado por perspectivas de una sólida demanda del cereal estadounidense, señaló la BCR.

Aunque el rápido avance de la cosecha limita las subas, el cereal sube US$ 1,8, hasta US$ 211,4 la tonelada para diciembre, precio 74% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, cotizan nuevamente con ganancias luego de tres sesiones, "motivados por compras de oportunidad por parte de los fondos".

El grano avanza US$ 3,1, hasta US$ 262,7 la tonelada, también para diciembre, nivel 57% más alto que el de comienzos de septiembre de 2020. (Télam)