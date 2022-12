La soja finalizó la jornada con ganancias superiores a los US$ 7 en el mercado de Chicago, por buenas ventas norteamericanas del grano, mientras que los cereales tuvieron un cierre dispar.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 1,31% (US$ 7,07) hasta los US$ 543,71 la tonelada, a la vez que el marzo lo hizo por 1,29% (US$ 6,98) para posicionarse en US$ 545,46 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en nuevas ventas por 140.000 toneladas de mercadería estadounidense a China, aunque las previsiones de que se produzcan más lluvias durante los próximos días en zonas productivas de Argentina y Brasil limitaron las ganancias.

Sus subproductos también culminaron al alza, con un salto en el aceite del 2,98% (US$ 42,33) en el aceite hasta los US$ 1.461,86 la tonelada, mientras que la harina mejoró 0,37% (US$ 1,87) para posicionarse en US$ 496,03 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,38% (US$ 0,98) para posicionarse en US$ 253,43 la tonelada, de la mano de "la poca fluidez en las exportaciones de maíz estadounidense" y de la reanudación de las exportaciones desde el puerto ucraniano de Odesa tras los bombardeos ruso. indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el trigo perdió 0,57% (US$ 1,56) para posicionarse en US$ 267,77 la tonelada, como consecuencia de la previsión de una cosecha récord del cereal en Australia. (Télam)