Los futuros de soja y de maíz cotizaban hoy con ganancias, “luego de que el informe mensual emitido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mostrara un mayor recorte en las proyecciones de los suministros mundiales, al esperado por el mercado”, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario.

La oleaginosa subía US$ 7,4, se vendía a US$ 522,4 por tonelada para agosto y mantenía un valor 72,9% más elevado que el de hace casi 15 meses.

El aceite de soja se cotizaba a US$ 1.400,1 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 391,8, con lo cual ambos productos mantenían el retroceso de la víspera.

Los futuros de maíz, en tanto, ascendían US$ 2,5, hasta US$ 225,7 la tonelada para septiembre, precio 89,6% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

También los contratos de trigo cotizaban en terreno positivo, “impulsados por ciertas preocupaciones ante la disminución de la disponibilidad del cereal estadounidense, según el reporte publicado por el USDA en la jornada de ayer”, explicó la BCR.

El repunte diario es de US$ 6,6, hasta US$ 283,5 la tonelada, también para septiembre, nivel 67,7% más alto que el de once meses atrás, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)