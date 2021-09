Click to enlarge A fallback.

Los precios de los granos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) finalizaron hoy mayoritariamente estables en relación al cierre de la semana pasada, en una jornada en la que destacó el mercado de maíz en términos de volumen negociado y participantes activos.

Por soja con entrega inmediata, contractual, y para fijaciones, se ofrecieron nuevamente US$ 340 por tonelada, sin cambios respecto a la jornada previa; mientras que en moneda local alcanzó los $ 33.320.

En tanto, la oleaginosa con entrega en mayo del año próximo se ubicó en US$ 310, condición que no se hallaba a la vista en las ruedas precedentes.

Por su parte, el trigo con entrega en el mes de octubre permaneció en US$ 225 la tonelada; las entregas entre noviembre y diciembre se mantuvieron en US$ 230; enero y febrero del 2022 sin cambios en US$ 235; y marzo cerró a US$ 240.

MIRÁ TAMBIÉN Economía anunció la realización de ocho licitaciones durante el último último trimestre del año

A su vez, el maíz con entrega inmediata permaneció en US$ 195 la tonelada y la entrega en noviembre/diciembre se mantuvo en US$ 200.

Asimismo, se ofrecieron de forma abierta US$ 187 para la entrega en marzo del año próximo, una caída de US$ 3 sobre la ronda previa; la entrega en abril y mayo permaneció en US$ 185; junio cayó US$ 5 hasta los US$ 170; y julio cedió hasta los US$ 165, US$ 5 por debajo del viernes.

Finalmente, por girasol con entrega inmediata se ofrecieron US$ 410, una suba de US$ 10 sobre la ronda precedente; mientras que la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se encontró sin cambios en US$ 350.

(Télam)