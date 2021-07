Los precios de los granos cerraron hoy con alzas en el mercado de Chicago, en una jornada en la que la soja disponible marcó un avance de casi $11 y sumó la sexta rueda consecutiva con resultados positivos.

El contrato de julio de la soja ganó 2,06% (US$ 10,93) hasta los US$ 539,31 la tonelada, mientras que el contrato de agosto avanzó 2,70% (US$ 14,05) y se ubicó en US$ 533,89 la tonelada.

"Las importaciones chinas de soja también subieron con ímpetu, aunque en mucho menor medida que el maíz, lo que continúa estimulando los precios al alza", destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su informe diario.

En consonancia, los subproductos de la soja cerraron también al alza.

El aceite de soja subió 1,03% (US$ 14,99) y posicionándose en US$ 1.459,88 la tonelada, mientras que la harina marcó una mejora de 3,42% (US$ 13,45) para concluir la jornada a US$ 406,41 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,88% (US$ 2,36) y se ubicó en US$ 268,88 la tonelada, como consecuencia de que las importaciones de maíz de China subieron casi un 319% en el primer semestre del 2021, respecto al mismo período en el 2020, estimulando una dinámica comercial optimista.

Por último, el trigo escaló 3,23% (US$ 7,53) y se posicionó en US$ 240,40 la tonelada, producto de que continúan complicadas las perspectivas productivas en Estados Unidos y Canadá, mientras en Rusia la cosecha comenzó con rindes a la baja, indicó la BCR. (Télam)