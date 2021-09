La cotización de la soja cayó hoy US$ 3 hasta los US$ 330 en la Bolsa de Comercio de Rosario, mientras que el maíz disponible escaló US$ 5 y finalizó a US$ 185 la tonelada.

La soja con entrega inmediata y para fijaciones se comercializó a US$ 330 la tonelada, con una merma de US$ 3 respecto a la jornada de ayer; mientras que la oferta contractual permaneció en US$ 330.

Por su parte, el trigo con entrega contractual se pactó a US$ 220 la tonelada y los contratos de octubre, noviembre y diciembre se mantuvieron en US$ 230 la tonelada.

En tanto, la posición enero de 2022 se ubicó en US$ 235, con una suba de US$ 5 entre ruedas.

Por otro lado, el maíz con descarga inmediata cerró a US$ 185, una mejora de US$ 5 respecto a la ronda previa; septiembre se ubicó en US$ 183, una caída de US$ 2; octubre cayó US$ 5 hasta los US$ 185; y full noviembre creció US$ 2 hasta los US$ 187 por tonelada.

Asimismo, la entrega en marzo del año próximo se ubicó en US$ 185, una merma de US$ 5 entre ruedas; abril y mayo se mantuvieron en US$ 185; junio se ubicó en US$ 175 y julio en US$ 165, sin variaciones respectivamente.

Por último, el girasol con entrega inmediata permaneció en los US$ 400 y la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se mantuvo en US$ 350.

(Télam)