La cotización de la soja disponible cayó hoy 1.000 pesos en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) hasta los 62.000 pesos por tonelada, en una jornada que presentó un incremento en la dinámica comercial y en la que reaparecieron las ofertas por trigo del actual ciclo y el maíz ajustó con una tendencia dispar en los precios de sus posiciones.

Por la oleaginosa con descarga inmediata y para las fijaciones, las ofertas se ubicaron en 62.000 pesos por tonelada, lo que implicó una merma de 1.000 pesos, en cada caso en relación con el cierre del viernes.

Por su parte, en el mercado del trigo reaparecieron las ofertas con descarga inmediata y para la entrega contractual y se ubicaron en los US$ 300 por tonelada.

En tanto, el maíz con descarga inmediata se pactó a U$S 230, la entrega en octubre se mantuvo estable en US$ 225, y el tramo noviembre-diciembre ascendió US$ 5 hasta los US$ 230.

Asimismo, la posición febrero del 2023 se ubicó en US$ 235; marzo cayó US$ 5 hasta los US$ 235; abril se mantuvo estable en US$ 235; mayo subió US$ 5 hasta los US$ 235; junio permaneció en US$ 215; y julio descendió US$ 5 hasta los US$ 205 por tonelada.

Por último, el girasol con entrega inmediata y con entregas entre diciembre y marzo del 2023 se mantuvieron en US$ 400 por tonelada.

