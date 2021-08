Los contratos futuros del maíz y el trigo operaban hoy en alza en el Mercado de Chicago, mientras registraban bajas los de la soja luego del aumento de los últimos días, siempre para las posiciones más cercanas, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa descendía US$ 2 para septiembre hasta US$ 500,5 por tonelada, ante las “condiciones climáticas beneficiosas en el medio oeste de los Estados Unidos, que dan alivio a las preocupaciones sobre los stocks mundiales”.

En ese contexto, el aceite de soja aumentaba a US$ 1.325,1, mientras la harina cotizaba a US$ 391,4 por tonelada, muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, pactados en mayo del año pasado.

Los contratos de maíz, a su vez, anotaban una ligera suba de US$ 0,1 hasta US$ 217,3 por tonelada para septiembre, aunque sufre bajas para entregas más lejanas.

Por último, los futuros de trigo repuntaban US$ 0,5 y llegaban a US$ 266,9 por tonelada, debido a “preocupaciones sobre los suministros mundiales del cereal, ante proyecciones de una merma en la producción en varios de los principales países exportadores”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)