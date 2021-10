La soja cortó hoy la racha negativa de las últimas tres jornadas que la ubicaron en su valor más bajos en nueve meses en el mercado de Chicago, impulsada por la suba que registró el precio del aceite, que marcó un incremento de más de US$ 50 durante la sesión.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,19% (US$ 5,42) hasta los US$ 459,48 la tonelada, mientras que la posición enero ganó 1,18% (US$ 5,42) para concluir la jornada a US$ 463,34 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión y ante el incremento en los precios del aceite de soja y el petróleo.

El precio del aceite de soja saltó 3,96% (US$ 51,15) a US$ 1.342,37 la tonelada, mientras que la harina marcó una baja de 0,58% (US$ 2,09) para concluir la jornada a US$ 352,95 la tonelada.

MIRÁ TAMBIÉN Stiglitz apela a la receta keynesiana por más infraestructura para salir de la crisis

Por su parte, el maíz perdió 0,60% (US$ 1,28) y cerró a US$ 211,60 la tonelada, debido al firme avance de la cosecha norteamericana y ante "la necesidad de una mayor actividad de la demanda externa" para el grano estadounidense, marcó la corredora de granos Ganar.

Por último, el trigo retrocedió 1,55% (US$ 4,32) y concluyó la jornada a US$ 273,65 la tonelada, debido a una toma de ganancias por parte de los fondos especulativos tras tres semanas de subas acumuladas para el cereal. (Télam)