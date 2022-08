La soja cortó con su racha alcista en el mercado de Chicago y cerró con bajas en sus posiciones más cercanas por el accionar vendedor de los fondos de inversión, mientras que los cereales cerraron las operaciones en terreno positivo.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 0,45% (US$ 2,48) hasta los US$ 547,02 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 0,08% (US$ 0,46) para concluir la jornada a US$ 515,88 la tonelada.

Los fundamentos de la caída radicaron en ventas técnicas y toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, sumado a mejores perspectivas climáticas en Estados Unidos.

La harina acompañó la caída con un retroceso del 0,15% (US$ 0,77) hasta los US$ 494,60 la tonelada, mientras que el aceite ganó 2,47% (US$ 36,16) y cerró a US$· 1.496,91 la tonelada.

Por su parte, el trigo finalizó la sesión con subas tras sendas jornadas a la baja que lo llevaron a tocar mínimos en seis meses.

El cereal avanzó 2,97% (US$ 7,99) y se posicionó en US$ 276,77 la tonelada, por compras técnicas y cobertura de posiciones cortas.

Además, la cosecha de trigo ucraniana arrojó 17,4 millones de toneladas este año, un 35% inferior al año anterior, lo que añadió cierta presión alcista.

Sumado a esto, "ciertos temores por recientes bombardeos en zonas de Ucrania controladas por Rusia, generaron preocupaciones en el mercado respecto de la oferta del cereal", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por último, el maíz ascendió 1% (US$ 2,46) y se ubicó en US$ 246,44 la tonelada, como consecuencia del clima seco en el cordón maicero de Estados Unidos.

No obstante, la carga de 25 barcos con el cereal en puertos ucranianos limitó las subas. (Télam)