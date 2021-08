Los futuros de soja se negociaban hoy en terreno positivo por segunda jornada consecutiva en el Mercado de Chicago, producto de "una aceleración en la demanda de exportación por parte de China", informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa avanzaba US$ 5,1, se vendía a US$ 537,0 por tonelada para agosto y mantenía un valor 77,8% más elevado que el de hace casi 15 meses.

El aceite de soja saltaba a su vez a US$ 1.442 la tonelada, muy cerca del nivel récord de mediados de 2008, mientras la harina se ubicaba en US$ 394,5.

Los contratos de maíz también cotizaban con ganancias, apuntalados por compras de oportunidad de parte de los fondos de inversión, de cara al informe mensual que publicará mañana el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

El cereal ascendía US$ 2,4 hasta US$ 218,6 la tonelada para septiembre, precio 83,6% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, en tanto, revertían la tendencia de la jornada anterior y cotizaban con leves pérdidas, debido a las expectativas por la publicación de las estimaciones actualizadas de oferta y demanda de parte del USDA.

El retroceso es de US$ 0,4 hasta US$ 266,8 la tonelada, también para septiembre, nivel 57,8% más alto que el de once meses atrás, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)