El precio de la soja disponible se mantuvo hoy en $155.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), durante la tercer semana de vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE V).

El precio de la oleaginosa en la plataforma SIO-Granos continua como en las ruedas anteriores, lo que muestra negocios a $160.000 la tonelada.

El nuevo "dólar soja" establece un esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.

De volcar los exportadores esos dólares al Contado con Liquidación (CCL), el promedio entre ambas cotizaciones arroja un tipo de cambio más alto, estimado entre los analistas del mercado en un rango que va de $420 a $450 por dólar, mejorando así la capacidad de compra de las industrias en el mercado local.

En tanto, el maíz se ubicó en $68.000 la tonelada, por encima de los registros abiertos del viernes, mismo precio ofrecido para las fijaciones.

Luego, para el periodo de febrero-marzo de 2024 cayó US$ 5/t y se ubicó en US$ 180/t, en tanto que la entrega en abril se situó en US$ 175/t, mientras que la entrega entre mayo y junio alcanzó los US$ 170/t, lo que significó una caída de US$10/t y US$5/t, respectivamente.

Por el cereal del próximo ciclo comercial, la descarga entre febrero y marzo se encontró en valores de US$ 180, el tramo mayo-junio en US$ 170 y julio en US$ 165.

El precio ofrecido abiertamente por trigo disponible como así también para la entrega contractual fue de US$ 216 la tonelada.

Con respecto a los segmentos diferidos, la descarga entre noviembre y enero de 2024 se registró en US$ 233, con una leve variación. (Télam)