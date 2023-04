El precio de la soja con entrega inmediata y para la fijación de mercadería cerró sin cambios a $100 mil la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el marco de la Programa de Incremento Exportador (PIE).

Por el maíz con descarga en mayo, se ofrecieron abiertamente US$ 195 la tonelada, lo que implicó una caída de US$ 15 entre jornadas.

En cuanto al cereal de cosecha tardía, la posición junio se sostuvo sin variaciones en US$ 190, con julio en US$ 185 y agosto en US$ 180.

Por girasol se ofrecieron $83 mil la tonelada y por sorgo $63 mil, mientras que no se registraron ofertas por trigo. (Télam)