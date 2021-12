La soja cerró la jornada al alza gracias al saltó en los precios de la harina, que avanzó más de US$ 22 en el mercado de Chicago, mientras que los cereales cerraron de manera dispar, con subas en el maíz y un leve retroceso en el trigo.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 1,24% (US$ 5,70) hasta los US$ 462,79 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,09% (US$ 5,05) para ubicarse en US$ 464,62 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en compras técnicas por parte de los fondos especulativos y "buenas expectativas" respecto al nivel de procesamiento del grano en Estados Unidos.

"A la espera del informe mensual de la Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas de dicho país (NOPA) a publicarse mañana, las perspectivas de crushing son muy buenas de la mano de una amplia oferta interna y buenos márgenes", destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Esto hizo que la harina escalara 5,33% (US$ 22,60) hasta los US$ 445,88 la tonelada, mientras que el aceite se retrajo 2,31% (US$ 27,12) y se posicionó en US$ 1.146,61 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 0,77% (US$ 1,77) y se ubicó en US$ 231,78 la tonelada, por la previsión de altas temperaturas en Argentina que puedan afectar el desarrollo del cereal y la estimación de una mayor demanda interna en Estados Unidos para la producción de etanol.

Por último, el trigo retrocedió 0,22% (US$ 0,64) y se posicionó en US$ 289,17 la tonelada, "empujados por dudas respecto a la competitividad exportadora estadounidense", explicó la BCR.

Además, las importaciones de trigo de Egipto cayeron un 7% en los primeros nueve meses del 2021, respecto al mismo período de 2020.

"No obstante, un fuerte dinamismo comercial, apuntalado por ofertas abiertas de Irán y Filipinas, limitó sustancialmente las caídas", destacó la entidad bursátil. (Télam)