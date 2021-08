El precio de la soja disponible cerró la jornada en baja en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en consonancia con las caídas registradas en Chicago, mientras que el trigo y el maíz operaron estables.

El precio de la oleaginosa con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, cayó US$ 7 hasta US$ 325 la tonelada, mientras que en pesos se ubicó en $31.400 la tonelada.

Por el maíz con entrega contractual, la oferta se mantuvo en US$ 185 la tonelada, mientras que con el contrato de septiembre retrocedió US$ 5, a US$ 190 la tonelada.

En cuanto al segmento de campaña 2021/22, por el maíz con entrega entre los meses de marzo y mayo próximo, el precio se mantuvo en US$ 185; mientras que para las entregas pactadas entre junio y julio, se ofrecieron de forma abierta US$ 165.

Por el trigo con entrega en agosto, el precio fue de US$ 210 la tonelada y para la posición septiembre, de US$ 215.

Para la nueva campaña, se ofrecieron US$ 215 para las entregas entre noviembre y enero y US$ 220 entre el 15 de enero y el 15 de febrero.

Por último, el girasol cerró sin cambios a US$ 350 la tonelada.

(Télam)