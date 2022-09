El precio de la soja con entrega inmediata y para las fijaciones de mercadería se negoció a $ 69.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en el segundo día de vigencia del tipo de cambio diferencial para el complejo sojero de $200 por dólar.

Respecto al volumen negociado hasta las 18, según consta en el monitor SioGranos, durante la jornada ascendía a 538.035 toneladas, que suman al millón de toneladas comercializado durante la víspera.

Para tener una importancia del volumen, a lo largo de la semana pasada, antes del anuncio, las liquidaciones alcanzaron un total de 61.355 toneladas.

Fuentes del mercado consultadas por Télam estiman incluso que al cierre del día el volumen final podría ser de 700.000 toneladas.

En lo que respecta al precio de la soja, en el mercado físico la cotización del poroto retrocedió $ 3.500 con respecto a ayer, cuando se ubicó en $72.500 la tonelada.

La BCR señaló que "en la plaza doméstica se sostuvo la actividad comercial en el mercado de soja" y que el mismo contó con "un menor número de posiciones abiertas aunque con buena presencia de compradores activos".

En materia de precios, la entidad bursátil dijo que "las ofertas por parte del sector industrial tendieron a la baja con relación a la anterior rueda de negocios".

Según indicaron fuentes del mercado a Télam, la baja obedeció a dos razones: la abundante oferta de mercadería local y las bajas registradas en el mercado de Chicago.

"Apareció mucha oferta local", coincidieron las fuentes, quienes destacaron también que los precios "siguen con buenos niveles" y que los "productores tienen que aprovechar esta ventana que se abrió para intentar mejorar sus márgenes económicos".

Cabe mencionar que si bien el cierre actual se ubicó por debajo de los valores de ayer, respecto al viernes muestra un aumento de casi $19.000 pesos.

Asimismo, Chicago hoy concluyó la jornada a la baja, con una merma en el contrato de septiembre del 1,35% (US$ 7,53) hasta los US$ 547,48 la tonelada, a la vez que el de noviembre perdió 1,53% (US$ 7,99) para concluir la jornada a US$ 513,95 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la decisión de Argentina la decisión de Argentina de ofrecer a los agricultores un mejor tipo de cambio para soja, lo cual "amenazó con aumentar la competencia de las exportaciones en un momento en que las ofertas estadounidenses suelen dominar el mercado, lo que tendió a apuntalar las caídas", explicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Respecto al volumen negociado a las 18 horas, según consta en el monitor SioGranos, alcanzaba las 538.035 toneladas frente a las 61.355 toneladas de la semana pasada, previo al anuncio del nuevo esquema de liquidación de soja.

Fuentes del mercado estiman que durante la jornada podría finalizar en 700.000 toneladas.

Respecto al maíz disponible y para la entrega contractual, las ofertas ascendieron US$ 5 para arribar a US$ 225 la tonelada en ambas posiciones.

Luego, para la descarga entre octubre y noviembre, los ofrecimientos alcanzaron los US$ 230, mientras que la posición diciembre se ubicó en US$ 235/t.

Por el maíz de la cosecha 2022/23 y para la descarga de mercadería en marzo de 2023, se ofrecieron de manera abierta US$ 230 la tonelada, sin cambios entre jornadas, mientras que el segmento abril-mayo 2023 se mantuvo estable en US$ 225 y junio y en julio en US$ 210.

Por último, con descarga hasta el 12 de septiembre se negoció a US$ 290 la tonelada, mientras que para la mercadería con entrega contractual, se ofrecieron de manera abierta US$ 275.

(Télam)