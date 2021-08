El precio de la soja retrocedió hoy US$ 5 hasta los US$ 330 por tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), mientras el trigo disponible avanzó US$ 5 hasta los US$ 220 y el maíz con entrega contractual se mantuvo en US$ 190 en el comienzo de la ronda semanal.

Por la soja con entrega con descarga, contractual y para las fijaciones, se ofrecieron US$ 330 por tonelada, con una caída en cada caso de US$ 5 respecto al viernes, mientras que en moneda local el precio de referencia fue de $ 31.950.

En tanto, el trigo disponible y contractual se pactó a US$ 220 la tonelada, con un incremento de US$ 5 respecto a la rueda del viernes.

Además, se ofrecieron nuevamente US$ 215 para la entrega en noviembre y se registró una caída de US$ 5 para el contrato de diciembre y enero del 2022, en US$ 215.

A su vez, el maíz con entrega contractual permaneció en US$ 190 la tonelada; septiembre se mantuvo en US$ 195; octubre tuvo un alza de US$ 2, en US$ 197.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, la entrega entre marzo y mayo del 2022 se comercializó sin cambios en US$ 190; mientras que la descarga entre junio y julio se ubicó nuevamente en US$ 175.

Por último, en el mercado de girasol las ofertas para las posiciones con descarga inmediata y con entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se ubicaron nuevamente en US$ 350 por tonelada. (Télam)