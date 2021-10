La soja lideró las bajas en el mercado de Chicago tras cinco sesiones consecutivas al alza, debido al accionar vendedor de los fondos de inversión, una tendencia que se replicó también en el trigo y el maíz.

El contrato de noviembre de la oleaginosa cayó 1,72% (US$ 7,90) hasta los US$ 449,74 la tonelada, mientras que la posición enero bajó 1,71% (US$ 7,90) para culminar la jornada a US$ 453,23 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la toma de ganancias por parte de los fondos especulativos, el firme avance de la cosecha norteamericana y la temprana siembra en Brasil que promete ingresar mercadería ante de lo previsto por los operadores estadounidenses, explicó la corredora de granos Granar.

También influyó la fuerte baja del aceite, que se desplomó 3,27% (US$ 46,74) hasta los US$ 1.379,63 la tonelada, mientras que la harina lo hizo por 1,33% (US$ 4,85) para culminar la sesión a 357,14 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,29% (US$ 2,76) y se posicionó en US$ 209,54 la tonelada, debido a la liquidación de contratos por parte de los fondos.

"El progreso de la cosecha en Estados Unidos., el descenso del petróleo y la posibilidad de que la segunda cosecha de Brasil se siembre en tiempos ideales gracias al adelantamiento de las siembras de soja operaron como justificativos para el accionar de los especuladores", explicaron desde Granar.

Por último, el trigo cedió 1,06% (US$ 2,94) y se ubicó en US$ 272,36 la tonelada, también, por el accionar vendedor de los fondos. (Télam)