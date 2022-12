La soja con entrega inmediata cayó $1.000 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y cerró a US$ 94.000 la tonelada, aunque el Monitor SIO-Granos, plataforma en donde se publican precios promedios, el valor de la tonelada llegó a negociarse otra vez a $100.000.

Por el maíz con entrega inmediata y para la descarga en enero 2023, la oferta quedó estable en US$ 240, sin cambios entre ruedas.

Respecto al cereal de la cosecha 2022/23, el segmento febrero-marzo alcanzó nuevamente el valor de US$ 235; abril, US$ 230; mayo, US$ 225; junio, US$ 210; y julio, US$ 205.

En cuanto al trigo con entrega contractual, las ofertas se ubicaron en US$ 310 la tonelada, US$ 10 menos que ayer.

Por último, el girasol cerró a US$ 430 la tonelada. (Télam)