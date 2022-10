La soja disponible cayó con fuerza en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada donde se volvieron a registrar ofrecimientos por trigo y que contó con una mayor participación de compradores.

Para la oleaginosa con entrega hasta el 28 de octubre, se ofrecieron abiertamente US$ 380 la tonelada, lo que implicó una merma de US$ 20 entre jornadas.

Luego y en moneda local, para la mercadería disponible y para las fijaciones, hubo ofertas que se ubicaron en $ 52.000 la tonelada.

Por el maíz con descarga contractual, las ofertas se ubicaron en US$ 245 la tonelada, mientras que la posición noviembre mantuvo su valor en US$ 255, diciembre en U$S 257 y enero en US$ 260.

Respecto al cereal de la próxima cosecha, el tramo febrero-mayo se sostuvo en US$ 260; junio, US$ 235; y julio, US$ 225.

Por trigo para la descarga inmediata, la mejor oferta del día se ubicó en US$ 320 la tonelada, mientras que para la entrega contractual, se ofrecieron de manera abierta US$ 310, tras varias jornadas sin ofertas en la plaza bursátil.

Por último, el girasol cerró a US$ 350 y el sorgo a US$ 215. (Télam)