El precio disponible como para fijaciones de mercadería cayó $4.000 hasta los $96.000 la tonelada en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), dentro del Programa de Incremento Exportador (PIE III), que establece un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero y economías regionales de $300 por dólar.

Por su parte, el girasol, que también forma parte del régimen cambiario especial, subió $4.000 y cerró a $87.000 la tonelada.

Por el maíz con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente US$ 200 la tonelada, US$ 10 por encima de ayer y sin descartarse la posibilidad de mejoras, mismo valor para la entrega contractual.

Respecto al cereal de cosecha tardía, el segmento junio ascendió US$ 10 hasta alcanzar los US$ 200; julio sumó US$ 5 hasta los US$ 190; mientras que agosto no registró variaciones y cerró en US$ 180.

Por último, el trigo con entrega disponible se ubicó en US$ 275 y la entrega en diciembre y febrero próximo en US$ 220.

(Télam)