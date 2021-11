Los contratos futuros de soja aumentaban hoy por cuarta jornada consecutiva en el Mercado de Chicago y alcanzaban el nivel más elevado en cinco semanas, tras acumular en ese período un incremento de US$ 30 por tonelada, reportaron las operadoras del sector.

La cotización de la oleaginosa avanzaba 0,4% y se vendía a US$ 461,8 por tonelada para diciembre, un valor que se ubica 53% por encima del piso de mediados de marzo de 2020.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “luego de la cumbre Biden-Xi, se reanudó la demanda de soja de China hacia los Estados Unidos, lo que estimula hacia arriba los precios del poroto y sus subproductos”.

En ese marco el aceite de soja se vendía a US$ 1.316,7 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 407,5, ambos para diciembre, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

También subían en la jornada los precios del maíz (0,5%, hasta US$ 225 la tonelada) y del trigo (0,5%, hasta US$ 299,3).

“Complicaciones productivas en el hemisferio norte continúan apuntalando los precios del trigo, que ya tocaron máximos de nueve años”, indicó la BCR, mientras el maíz aumentaba por “los buenos niveles de venta”. (Télam)