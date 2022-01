Los precios de los principales granos operaron hoy en alza en el Mercado de Chicago, impulsados por el tiempo seco en Sudamérica en el caso del maíz y la soja, y en los Estados Unidos en el trigo.

El trigo cerró con subas luego de tres ruedas bajistas: el contrato marzo se ubicó en US$ 282,93 la tonelada, con un alza de US$ 3,95, consignó la Bolsa de Comercio de Rosario.

La condición del trigo de invierno cayó con ímpetu a lo largo de diciembre en los Estados Unidos, con especial hincapié en Kansas y Oklahoma, de los principales estados productores.

De esta manera, probables mermas en los suministros globales por caídas del rinde en los Estados Unidos impulsan los precios al alza.

En tanto, los futuros de maíz vuelven al terreno positivo y cierran la jornada con ganancias: el contrato marzo se negoció a US$ 239,95 la tonelada (+US$ 7,87).

Los pronósticos meteorológicos esperan condiciones secas y calurosas en la Argentina y el sur de Brasil.

Además, la posición neta de los fondos de inversión en el grano amarillo volvió a crecer y ya es la máxima de la que tenga registro el CFTC para esta altura del año, reforzando las subas.

Por su parte, los futuros de soja volvieron a superar los US$ 500 por tonelada, consolidando los niveles de precios de las últimas ruedas y regresando a los precios que se observaron hasta mediados de agosto del año pasado.

En el caso del poroto, el contrato enero se ubicó en US$ 506,61 la tonelada (+US$ 12,77), el aceite de soja en US$ 1281,75 (+US$ 42,55) y la harina de soja en US$ 471,34 (+US$ 5,18).

Los recortes en las estimaciones de la cosecha de soja en Brasil realizados por distintas consultoras empujan a los fondos de inversión a ampliar sus posiciones y apuntalan aún más el alza de precios. (Télam)