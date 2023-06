Los granos cerraron hoy en alza en el mercado de Chicago, con subas de 0,73% en soja, 0,54% en maíz y 1,11% en trigo como consecuencia de la sequía que afecta a los Estados Unidos.

El contrato de julio de la oleaginosa finalizó en US$ 542,79 la tonelada; el maíz cerró en US$ 253,44 la tonelada; y el trigo se ubicó en US$ 255,64 la tonelada.

Los granos vienen registrando alzas debido a la falta de lluvias que afectan a zonas productiva de Estados Unidos, lo que llevó a que los grandes fondos especulativos se vuelquen a la compra de contratos de la oleaginosa.

La semana pasada, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó de 39% a 51% la proporción de suelos cubiertos con soja que experimenta algún nivel de sequía; y de 45% a 57% la proporción de suelos cubiertos con maíz que experimenta algún nivel de sequía, un dato lejano del 17% vigente un año atrás. (Télam)