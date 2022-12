El Gobierno de La Rioja junto con la Universidad Tecnológica Facultad Regional y al sector empresarial lanzaron hoy la Diplomatura Textil en la empresa Ritex, una propuesta educativa que cuyo objetivo es formar personal y líderes para desempeñarse en la industria textil y también colaborar en la mejora de los procesos de tejeduría, hilandería, tintorería y confección.

Esta diplomatura será de cupos limitados, tendrá una duración de seis meses y cuotas mensuales y sus egresados adquirirán herramientas y conocimientos.

Estos serán de todo el proceso productivo relacionado a la gestión de calidad, ensayos en laboratorio, evaluación de materias primas, a los sectores de hilandería, tejeduría, urdido, encolado, tintorería, estampados y confecciones, y a montajes, traslados y despachos de productos.

Un productor entrerriano necesitará obtener un promedio de 1.687,5 kilos de soja por hectárea para hacer frente a los costos en la campaña 2021/22, de acuerdo con un análisis de la Bolsa de Cereales provincial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Según el estudio publicado hoy, quien debe arrendar los campos deberá producir un promedio de 2.045 kilogramos por hectárea y 1.330 kilos promedio si el terreno es propio.

Ambas entidades tomaron como referencia un precio esperado de US$ 379 por tonelada de soja, y segmentaron a la provincia en cuatro zonas: norte, sur, este y oeste y tomaron un valor de las labores de cosecha de US$ 75 para sur y oeste, y de US$ 68 para el norte y este.

Cervecería y Maltería Quilmes lanzó Cebada Gauchada, su primer producto social

Cervecería y Maltería Quilmes lanzó Cebada Gauchada, su primer "producto social" que tiene como objetivo generar un impacto social positivo en la alimentación de los argentinos.

Con cada compra de cebada Gauchada, la empresa hará llegar cebada perlada a comedores y organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la Red de Valor, su plataforma de impacto social.

La cebada es el ingrediente principal de la cerveza, un grano ancestral, con gran poder nutritivo, fuente de fibra y proteína vegetal, que también puede ser utilizado en las comidas y se adapta a diferentes recetas. (Télam)