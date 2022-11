La provincia de La Rioja apunta al desarrollo futuro de proyectos de producción de hidrógeno verde tras ser el primer generador de energía eólica en las regiones del Norte y Cuyo, aseguró hoy el presidente del Parque Eólico Arauco, Ariel Parmigiani.

La semana pasada, Parmigiani participó en una jornada sobre “Hidrógeno Limpio y Transición Energética” en la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo (OCAL) de la Cámara de Diputados de la Nación.

Allí estuvieron representantes del ámbito público y privado, quienes realizaron un análisis actualizado sobre la situación de la producción y uso del hidrógeno en el mundo, en América Latina y especialmente en Argentina.

El presidente del Parque Eólico Arauco explicó que en la provincia “tenemos un proyecto de hidrógeno verde que cuenta con el apoyo del gobernador Ricardo Quintela. Somos el mayor generador de energías renovables de todo el Norte y Cuyo de Argentina. Entonces tenemos una posibilidad de poder generar hidrógeno verde en un corto plazo”.

“Es un proyecto que ya está en una etapa madura, y el año que viene ya podremos empezar la ejecución de las obras de una planta piloto”, destacó Parmigiani.

“El proyecto del hidrógeno verde es una propuesta que busca abrir oportunidades a todas las provincias del país. Nosotros tenemos una visión de un hidrógeno distribuido y federal para poder promover un desarrollo sustentable de todas las provincias y se abre una ventana, una oportunidad única para Argentina”, enfatizó.

“Tenemos que ser inteligentes y poder aprovecharla, de poder ser rápidos sobre el costo de oportunidad de no ejecutar rápido nuestros planes y estrategias nacionales que puede derivar en un no desarrollo de nuestros planes y actividades o en un no desarrollo pleno”, resaltó el funcionario riojano.

“Con el proyecto de hidrógeno verde se compite con otros países, contra las estrategias de otros países y hoy Argentina está visualizada como uno de los grandes jugadores de hidrógeno limpio en el mundo”, confió el funcionario.

(Télam)