(Por Emiliano Bonanotte) La relación comercial con Brasil es la más importante para Argentina, ya que es un vínculo que se sustenta en una fuerte articulación en el sector industrial, en particular el automotor, y en el intercambio de productos con valor agregado.

De acuerdo a datos de la Embajada argentina en Brasil, en los primeros ocho meses de este año los principales bienes vendidos al país vecino fueron vehículos de carga (US$ 1.540 millones); automóviles (US$ 1.412 millones); aceites brutos de petróleo (US$ 628 millones); trigo y centeno (US$ 572 millones); y motores (US$ 275 millones).

Al agrupar por sectores, se observó que las exportaciones argentinas a Brasil estuvieron compuestas en un 62% de manufacturas industriales (47% de productos del sector automotor, 15% de otros productos industriales), un 26% por bienes del agronegocio y 12% de del rubro combustibles, energía y minerales.

A nivel interanual, se registró una caída de 9 puntos en la participación del rubro agronegocios y un aumento de 4 puntos en el automotor y en el de combustibles, energía y minerales.

En diálogo con Télam, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, destacó que "las exportaciones de US$ 12.700 millones de 2022 fueron las más altas de los últimos nueve años", y ponderó que bajo su gestión "casi todas nuestras provincias han incrementado sus ventas, destacándose respecto de 2019 Neuquén (+800%), Santa Cruz (+182%), Chubut (+55%), Santa Fe (+39%), y Tierra del Fuego (+34%)".

El funcionario también resaltó la remoción, en estos años, "de 49 trabas fitosanitarias que impedían el ingreso de productos relevantes para los sectores de la pesca, frutihortícolas, lácteos, vitivinícola, agropecuario, entre otros".

En esa línea, desde la Embajada hicieron hincapié en distintos casos de éxito en la promoción comercial logrados en los últimos meses, a partir de una mayor presencia de empresas argentinas y cámaras en ferias y eventos, además del trabajo de los funcionarios públicos para abrir mercados e incrementar la participación en los ya existentes.

En el primer semestre de 2023 se lograron récords históricos de exportaciones en productos y bienes como vino, malta, lácteos, motores diésel para camiones y maquinaria agrícola, leche en polvo.

Complementariamente, se concretaron ventas a Brasil por primera vez de aceites de petróleo y derivados; productos hortícolas en conserva; partes de electrodomésticos; suero de leche y derivados; maní y derivados; calderas a vapor; medicamentos; maquinaria y accesorios agrícolas; insumos químicos; crustáceos congelados y productos de la pesca.

La relación con Brasil es determinante para el desarrollo de la producción nacional y también de la del país vecino.

Los sectores que forman parte del vínculo son, en su mayoría, mano de obra intensivos, lo que tiene una incidencia importante sobre el empleo.

En declaraciones a Télam, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña de San Pablo, Federico Servideo, aseguró que ambas economías "son complementarias en sectores como tecnología, servicios, energía”.

“Y por otro lado, tenemos sectores como el de alimentos o agronegocios donde trabajando juntos con sinergias podemos ser una plataforma excepcional en tamaño y calidad para avanzar en otros mercados", afirmó Servideo.

Y agregó que el país vecino "es y debe seguir siendo el principal socio comercial de Argentina. Entendemos que, considerando la clara necesidad de nuestro país de exportar más para conseguir dólares para equilibrar su macroeconomía, Brasil deberá tener un foco mayor de atención en los próximos años".

Argentina puede seguir expandiendo sus ventas al gigante sudamericano a partir de las posibilidades con las que cuenta en sectores tradicionales como el de la manufactura y agroindustria pero también en otros como el de la energía o el tecnológico.

Al respecto, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino-Brasileña (Cambras), Analía Canale, señaló a Télam que "definitivamente se pueden seguir ampliando mercados, sobre todo en tecnología y servicios digitales, que es un sector de crecimiento global”.

“Fomentar la colaboración en investigación y desarrollo y la innovación puede ser una forma efectiva de expandir la cooperación económica. Esto podría incluir proyectos conjuntos en áreas como por ejemplo energías renovables", afirmó Canale.

La apertura de nuevos mercados es importante para el país ya que la balanza comercial aún es deficitaria, producto de que al país vecino se le compra más de lo que se le vende.

En 2022, el saldo negativo fue de US$ 3.365 millones.

El vínculo productivo entre las dos naciones más importantes de la región también tiene un impacto positivo en el resto de los países del continente.

En ese sentido, Canale aseveró que "la relación comercial entre Argentina y Brasil es fundamental para el desarrollo socioeconómico de la región sur de Latinoamérica".

Explicó que "la colaboración en la producción de bienes manufacturados y en la cadena de valor regional es esencial”, y destacó que “muchas empresas tienen operaciones en ambos países y trabajan juntas para crear productos y servicios que luego se exportan a terceros mercados".

Remarcó que "la relación comercial entre ambos países tiene un efecto dominó en toda la región, ya que son importantes motores económicos en América del Sur”, y afirmó que “su estabilidad contribuye a la prosperidad de los países vecinos".

Brasil es el principal socio comercial de Argentina.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en 2022 hubo un intercambio comercial de US$ 28.695 millones. (Télam)