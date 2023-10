El debate por la reducción de la jornada laboral que comenzó la semana pasada en el Congreso se metió hoy en la segunda jornada del 59° Coloquio de IDEA, en el panel que compartieron referentes de los gremios, economistas y empresarios. Del bloque participaron el presidente y CEO de Ford, Martín Galdeano; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; la directora de IDEA y Directora Ejecutiva de Globant Argentina, Wanda Weibert. Al igual que lo había hecho la UIA en el debate en comisión en el Parlamento, Funes de Rioja insistió en un fuerte rechazo a la medida. "Si vienen y te dicen que a partir de ahora la jornada laboral es de 36 horas (semanales) pero que por ley tenés que pagar un salario de 48 horas, ¿cuánto tiempo van a tardar las empresas en cruzar a Brasil? Horas", sentenció el dirigente empresario. Por su parte, Galdano consideró que será clave primero una mesa de diálogo entre todos los actores involucrados, pero indicó que no sería el mejor momento para implementarlo. "En la búsqueda de la competitividad que tanto estamos buscando tal vez esta no sea una buena idea ahora", sostuvo el CEO de Ford. A su turno, Martínez coincidió en que "no es el momento", ya que -a su entender- la prioridad debe ser sacar al país de la crisis. "Hay una prioridad superior en nuestro país", resaltó el secretario general de la UOCRA, y habló del "enojo con la política" que existe en la sociedad. El 26 de septiembre pasado la Cámara de Diputados comenzó el debate formal del tema en la comisión de Legislación del Trabajo, con la presencia de la ministra del área, Kelly Olmos, quien avaló la propuesta si se realiza "de una manera escalonada, con un horizonte y previsibilidad". En Diputados existen siete proyectos sobre el tema, cinco corresponden al oficialismo, uno del socialismo y uno del Frente de Izquierda. MG/KDV NA